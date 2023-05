Le printemps pluvieux pèsera sur les rendements agricoles

A l'inverse des derniers printemps, l'actuel est humide et frisquet. L'IRM a qualifié le mois d'avril de "sombre, humide et froid" et mai semble suivre la même tendance. En revanche, peu de gelées tardives ont été signalées, ce qui est positif pour l'arboriculture fruitière. Cette météo peu engageante est à l'origine d'importants retards, qui peuvent dépasser un mois, dans certains semis comme pour les betteraves et les chicorées. "Un mois de retard, c'est une perte de rendement de l'ordre de 15%", estime Marianne Streel, la présidente de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA). "L'agriculteur n'est pas dans une course au rendement à tout prix. Mais vous devez savoir que les premières tonnes permettent de couvrir les frais. C'est grâce aux dernières tonnes vendues que l'agriculteur parvient éventuellement à dégager un revenu." Les sols trop humides compliquent également les plantations de pommes de terre et n'arrangent pas non plus le secteur du maraîchage, la pluie étant par exemple synonyme de limaces. En revanche, l'herbe a bien poussé dans les prairies. "Mais encore faut-il que le temps permette de faire un foin de qualité", poursuit Marianne Streel. La présidente de la FWA rappelle que les agriculteurs sont habitués à travailler avec du vivant, à endurer les caprices de la météo et "ne se plaignent pas pour se plaindre" mais Marianne Streel estime que les paysans ne sont pas toujours aidés par les règlementations européennes, belges et wallonnes. "C'est un peu contradictoire. Il y a le réchauffement climatique, des menaces, des maladies nouvelles et l'on nous retire des outils de notre boîte à outils." (Belga)