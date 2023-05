Les Lokerse Feesten dévoilent de nouveaux noms

L'affiche du samedi 5 août se complète avec Rag'n'Bone Mane, DJ Kungs, De Jeugd Van Tegenwoordig, Glints ou encore XINK sur la Main Stage, tandis que Jack Vamp & The Castle of Creep et Mayorga se produiront au Club Stubru. Vive La Fête et The Waeve occuperont la même scène le lundi 7 août, alors que Placebo, Siouxsie et The Hauted Youth avaient déjà été annoncés pour ce jour-là, sur la Main Stage. Parmi les principales têtes d'affiche déjà annoncées figurent Blur, Cypress Hill, Within Temptation, Anouk, K's Choice ou encore Balthazar. La programmation est disponible sur le site de l'événement: https://www.lokersefeesten.be. (Belga)