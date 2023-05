LPGA Tour - Manon De Roey 80e après le 1er tour de la Founders Cup au New Jersey

L'Anversoise de 31 ans a dû inscrire cinq bogeys sur sa carte de score, compensés en partie par trois birdies. Avec un score de deux au-dessus du par, De Roey compte huit coups de plus que la Sud-Coréenne Kim Sei-Young, qui a réalisé un parcours sans-faute agrémenté de six birdies (66). La joueuse de Séoul, âgée de 30 ans, qui compte 17 victoires à son palmarès, dont 12 sur le circuit LPGA, a un coup d'avance sur sa compatriote Ryu Hae-ran. Neuf joueuses partagent le 3e rang à deux coups. De Roey joue cette saison à la fois sur le Tour européen et le circuit LPGA. (Belga)