Roland-Garros - La dotation augmente de 12,3 % pour atteindre 49,6 millions d'euros

"Dans le souci d'assurer une meilleure répartition des gains entre les joueurs, l'organisation du tournoi a notamment souhaité augmenter de façon significative le prize money des premiers tours du tableau de simple et continuer à accroître le montant alloué aux épreuves de qualification ainsi qu'à celles de tennis-fauteuil et de quad" soulignent les organisateurs. Les vainqueurs du simple messieurs et du simple dames recevront 2,3 millions d'euros (100.000 euros de plus que l'an dernier). Les finalistes se consoleront avec 1,15 million d'euros. La participation au premier tour offre 69.000 euros. En progressant dans l'épreuve, la prime suit la même évolution: 97.000 au 2e tour, 142.000 au 3e tour (seizièmes de finale), 240.000 en huitièmes, 400.000 en quarts et 630.000 en demi-finales. Les qualifications seront également mieux dotées, avec une augmentation moyenne de 11,8 %. Un premier tour rapportera 16.000 euros, le deuxième 22.000 et le troisième 34.000. Les primes augmentent également en double. Les champions et championnes seront récompensés par 590.000 euros, les finalistes par 295.000 euros. En double mixte, la prime de victoire s'élèvera à 122.000 euros. Dans les compétitions en fauteuil roulant et en quad, les prix augmentent de 40 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 810.000 euros. Un titre rapporte 60.000 euros (20.000 euros en double). Le tournoi de Roland-Garros 2023 se déroulera du 22 mai au 11 juin. La première semaine sera consacrée aux qualifications. Les premiers matchs des tableaux finaux se joueront le dimanche 28 mai. (Belga)