TC Louvain - Jusqu'à 2 ans de prison requis pour des transporteurs qui volaient de la bière chez Inbev

Des cafés aux Pays-Bas et dans la région d'Anvers avaient signalé qu'ils avaient vu de l'eau sortir des fûts lors des fêtes de fin d'année. AB InBev avait détruit 55.000 fûts de bière par précaution et réclame 600.000 euros de dédommagement. Fin 2018, le brasseur avait reçu plusieurs plaintes en provenance des Pays-Bas signalant que des fûts étaient remplis avec de l'eau au lieu de bière. AB InBev avait mené une enquête et avait constaté, via des analyses, qu'il n'y avait pas eu de faute lors de la production et qu'il s'agissait donc d'une fraude. Tous les fûts ont été retracés vers une remorque qui pouvait être reliée à Mehmet A. (39 ans). Le chauffeur était parti avec le camion mais était revenu quelques heures plus tard en indiquant qu'il avait "pris par erreur" la mauvaise remorque. En fait, il avait échangé les fûts dans un hangar. Les données GPS et téléphoniques ont montré que lui, et son coprévenu Jirar M., étaient restés là pendant une bonne heure et avait échangé les barils pendant cette période. Les deux suspects sont déjà connus de la justice et ont écopé chacun de trois condamnations devant le tribunal correctionnel. Mehmet A. a reconnu les faits devant la police et espère une peine plus légère. M., qui encourt vingt mois de prison, a contesté sa participation dans les faits, a estimé que la localisation du téléphone portable n'était pas assez déterminante et a donc demandé l'acquittement. (Belga)