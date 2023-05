Tour d'Italie - Leknessund conserve le maillot rose après "une journée plus facile que prévu"

"Je ne m'attendais pas à arriver ici en rose", a avoué Leknessund en conférence de presse. "Mais je croyais que c'était possible. Je me suis battu, et avec l'équipe, c'est devenu une réalité." Selon le maillot rose, "l'équipe n'a pas eu à faire beaucoup de travail jusqu'au final", si ce n'est "laisser de la marge à l'échappée pour qu'elle joue la victoire." Les cadors du classement général sont restés calmes, bien que le rythme soit monté en fin d'ascension. "J'étais plutôt chanceux de voir un scénario pareil dans l'étape, avec seulement un ou deux kilomètres à fond. Je m'attendais à plus d'attaques, à ce que ce soit plus dur. Il n'y a pas eu de grande bataille mais le dernier kilomètre était très dur." Andreas Leknessund cherchait les explications à l'immobilisme des équipes des leaders. "Je ne sais pas pourquoi. C'était une longue journée, peut-être que certaines équipes ne voulaient pas travailler dans une si longue montée avec un vent de face", a-t-il proposé. "Heureux d'être encore en rose", le coureur de 23 ans espère garder le maillot le plus longtemps possible. "Avec Remco à 28 secondes, ce serait une grande surprise de garder le maillot après le contre-la-montre" de 35 kilomètres qui s'annonce dimanche. "Demain, ce sera également difficile, mais je ferai de mon mieux. Le contre-la-montre, ce sera probablement mon dernier jour", a-t-il conclu. (Belga)