Tour d'Italie - Statu quo entre favoris avant une journée potentiellement "difficile", d'après Evenepoel

"C'était une longue journée, plus de six heures sur la selle", a déclaré Remco Evenepoel à l'issue de la première arrivée au sommet du 106e Giro. L'étape, qui se terminait par une montée progressive de près de cinquante kilomètres de long, n'a eu aucun impact au classement général. "La température au sommet était très basse, et il y avait un vent de face. C'est pour cela que personne n'a essayé." Un trio d'échappés s'est disputé la victoire, qui est revenue à l'Italien Davide Bais (EOLO-Kometa) au sommet du Gran Sasso d'Italia. Trois minutes plus tard, Evenepoel a réglé le sprint dans le groupe des favoris, juste devant son rival slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). "Je savais que ce sprint ne changerait rien, mais j'ai quand-même sprinté pour éviter les problèmes. C'est toujours mieux de finir devant que derrière", a analysé le champion du monde. Samedi, la huitième étape partira de Terni pour 207 kilomètres jusque Fossombrone. Un final piégeux attend les coureurs avec trois ascensions recensées dans le dernier quart d'un profil qui pourrait sourire aux baroudeurs. "Cela pourrait être une journée difficile", d'après Remco Evenepoel qui occupe la deuxième place du classement général, à 28 secondes du maillot rose norvégien Andreas Leknessund (DSM). (Belga)