Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte dans un parking à Berlin

Il n'est pas encore établi quand la bombe sera complètement désamorcée, selon les autorités. "Soyez prêts pour une longue nuit hors de votre domicile et cherchez un endroit alternatif pour dormir", a encouragé la police berlinoise dans un message posté sur Twitter tôt vendredi matin. La police a ajouté que la bombe devait d'abord être complètement extraite et puis partiellement nettoyée avec des jets d'eau à haute pression. Les autorités ont mis en place un périmètre de sécurité de 500 mètres autour de l'engin et évacué la zone. La Croix-Rouge est aussi mobilisée pour assurer un abri pour les personnes qui nécessitent d'un toit durant l'opération. Les liaisons ferroviaires à Berlin étaient aussi perturbées dans la soirée de jeudi à cause de la trouvaille. (Belga)