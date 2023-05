Une villa de luxe saisie en Croatie dans l'enquête sur un trafic de drogue à Lokeren

Fin avril, plusieurs perquisitions simultanées ont eu lieu à Lokeren, Anvers et à Split, Croatie, sous la direction du juge d'instruction de Termonde. "Afin d'orienter dans le bon sens la coordination de l'intervention en Croatie et en Belgique, une délégation belge composée du juge d'instruction, du premier substitut du procureur et de deux policiers a été constituée. Cette action judiciaire s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur l'implication d'un ferrailleur de Lokeren dans un trafic international de drogue", précise le parquet. Trois personnes ont été interpellées et, après interrogatoire, présentées au juge d'instruction, qui les a fait arrêter. Une villa de luxe dans une station balnéaire de Croatie a notamment été saisie, confirme le parquet qui ne donne pas plus de détails. (Belga)