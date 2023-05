Après les élections, De Wever veut rapidement former un mini-cabinet avec le PS

Le président des nationalistes flamands voit dans cette solution une alternative à une longue période d'affaires courantes et à une poursuite de l'actuelle coalition Vivaldi, dont la N-VA ne fait pas partie. Il se tourne explicitement vers le PS pour former ce mini-cabinet. En mars 2020, alors que venait de débuter la crise liée à la pandémie de coronavirus, les deux partis étaient proches de former un gouvernement d'urgence. Contrairement à ce qui s'était passé à l'époque, Bart De Wever voit dans ce potentiel mini-gouvernement un instrument permettant de transférer des pouvoirs aux entités fédérées. Le président de la N-VA n'exclut pas de devenir lui-même premier ministre dans ce scénario: "Pourquoi pas ?" (Belga)