Coupe des nations de concours complet - La Belgique troisième du Prix des Nations en Grande-Bretagne

Avec cette troisième place, la Belgique reste en tête de la Coupe des Nations. Le vainqueur de ce classement décrochera un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Grande-Bretagne, championne en titre, et la France, pays organisateur, sont déjà qualifiées pour cet événement. "Nous avons laissé derrière nous nos concurrents pour le ticket olympique et faisons un grand pas en avant vers Paris", a réagi la championne de Belgique Tine Magnus (Champagne Pia Z). La compétition s'est déroulée dans des conditions difficiles. "Chatsworth est un magnifique domaine, c'est un rêve de faire le cross au milieu des cerfs. Seulement, il a plus aussi fort qu'en Belgique ces derniers jours, ce qui a rendu le sol détrempé et lourd", a ajouté Magnus. "Pas un seul concurrent n'est arrivé dans le temps imparti. Senne Vervaeke a même abandonné et il n'était pas le seul. J'ai réussi un cross sans faute, sans compter la pénalité pour le temps. Mais je suis heureuse de la forme de Champagne Pia Z. Depuis le début de l'année, j'ai été intégrée dans le cadre A et je reçois un soutien professionnel de la fédération flamande. Cela porte manifestement ses fruits." (Belga)