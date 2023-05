Départ à la retraite de la numéro deux de la diplomatie américaine

"En tant que secrétaire d'État adjointe, je suis incroyablement fière du travail que nous avons accompli concernant un étonnant éventail de défis - de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, aux défis en Asie-Pacifique, au Covid-19 - tout en unifiant nos alliés et partenaires pour faire progresser notre vision partagée d'un avenir meilleur", a tweeté cette diplomate de 73 ans, qui entend quitter son poste fin juin. Le nom de son successeur, qui devra recevoir l'aval du Sénat, n'a pas été divulgué à ce stade. Le secrétaire d'État Antony Blinken lui a rendu hommage, en particulier pour son engagement en Asie et pour ses efforts afin de rassembler les alliés dans le soutien à l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. Experte en la matière, elle a notamment négocié les accords nucléaires avec la Corée du Nord pendant la présidence de Bill Clinton et avec l'Iran sous celle de Barack Obama. Des accords qui ont ensuite capoté avec des présidents républicains. (Belga)