Fuite des données personnelles de 273.000 fonctionnaires américains

Les systèmes de traitement des remboursements que les fonctionnaires reçoivent pour certains frais de déplacement ont été piratés, a expliqué le ministère américain des Transports dans un courrier électronique adressé au Congrès. Il n'est pas précisé si les informations personnelles ont été utilisées à des fins criminelles. Les systèmes utilisés pour la sécurité des transports n'ont pas été compromis, a assuré l'USDOT auprès de l'agence de presse Reuters, sans préciser qui pourrait être responsable du piratage. La fuite fait l'objet d'une enquête et le système piraté a été mis hors service jusqu'à ce qu'il soit sécurisé et réparé. Les services et les collaborateurs du gouvernement américain ont déjà été souvent la cible de pirates informatiques par le passé. Par exemple, lors de deux intrusions en 2014 et 2015, les données sensibles de plus de 22 millions de personnes avaient été compromises, dont celles de 4,2 millions de fonctionnaires et les empreintes digitales de 5,6 millions de personnes. (Belga)