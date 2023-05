Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne affirme "avancer" dans "certaines zones" autour de Bakhmout

"L'opération défensive en direction de Bakhmout se poursuit. Nos soldats avancent dans certaines zones du front, et l'ennemi perd de l'équipement et des troupes", a indiqué sur Telegram le commandant de troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé vendredi les troupes régulières russes de "fuir" leurs positions près de Bakhmout. Les pays occidentaux ont eux multiplié ces derniers jours leurs annonces d'aide militaire à l'Ukraine, provoquant la colère de Moscou. Le gouvernement allemand vient d'annoncer préparer un nouveau plan d'aide militaire de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et systèmes de défense antiaérienne. La Russie a qualifié vendredi la décision prise la veille par le Royaume-Uni de fournir des missiles à longue portée à Kiev de mesure "extrêmement hostile", accusant Londres de chercher une "aggravation sérieuse" du conflit. (Belga)