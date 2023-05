Jupiler Pro League - Le Standard gaspille un avantage de deux buts et se fait rejoindre par Westerlo

(Belga) Le Standard, qui menait 2-0, s'est fait rejoindre 2-2 par Westerlo samedi, lors de la troisième journée des Europe Playoffs et reste à 7 points de La Gantoise, qui a fait un grand pas vers la conquête d'un ticket européen. Edisson Jordanov (90e+2) et Thomas Van den Keybus (90e+5) ont répliqué aux buts liégeois de Philip Zinckernagel (9e) et Renaud Emond (76e).