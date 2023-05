Le nombre de décès sur les routes belges en baisse début 2023

Au total, 7.887 accidents corporels ont été enregistrés, ce qui représente 194 occurrences de moins par rapport à l'an passé, et, surtout, le nombre le plus bas de ces dix dernières années (sans compter les années de Covid-19). Selon Vias, la diminution la plus importante du nombre de décès sur les routes a été constatée en Wallonie: de 56 à 42 victimes. En Flandre, les décès ont aussi baissé, mais de manière moindre (49 à 47). En Wallonie comme en Flandre, le nombre d'accidents est à la baisse. La situation diffère cependant à Bruxelles, où une légère hausse, de 2,5%, a été constatée lors de la période analysée. La létalité des accidents varie selon le type d'usager: au niveau national, une légère hausse du nombre de décès parmi les cyclistes (de 10 à 11 décès) a pu ainsi être enregistrée. L'institut Vias a malgré tout constaté une baisse du nombre de victimes parmi les piétons (de 21 à 15 victimes) et les motards (11 à 4 victimes). Pour l'heure, il est difficile d'expliquer cette baisse, et rien ne garantit que celle-ci va se prolonger. "Il faut rester très prudent. Ce sont des chiffres portant sur trois mois seulement", tempère le porte-parole de Vias, Benoît Godart, contacté par Belga. "Il faudra attendre le deuxième baromètre pour voir si cette diminution est durable", affirme-t-il. Celui-ci devrait être disponible mi-août. Si l'institut accueille avec enthousiasme cette diminution, il rappelle néanmoins qu'en moyenne, un usager perd la vie sur les routes belges chaque jour. (Belga)