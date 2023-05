Le président Erdogan promet une transition pacifique s'il perd le scrutin de dimanche

"C'est une question très ridicule .... Nous arrivons au pouvoir par des moyens démocratiques en Turquie .... Si notre nation en décide autrement, je ferai ce que la démocratie exige, il n'y a rien d'autre à faire", a déclaré le président turc à la télévision vendredi en fin de journée, en réaction à la question de savoir s'il s'accrocherait au pouvoir. Son bloc respectera "tous les résultats qui sortiront des urnes", a ajouté M. Erdogan. Si l'opposition s'inquiète de la sécurité des élections, elle devrait surveiller tous les bureaux de vote et "assurer la sécurité", tout comme le font les membres du parti d'Erdogan, a-t-il ajouté. "La volonté de la nation ne peut être compromise", a encore affirmé l'actuel président, qui pense qu'il sera réélu pour un nouveau mandat et qu'il obtiendra une majorité parlementaire dimanche. Après 20 ans à la tête de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan est confronté à son test électoral le plus difficile dans un contexte de ressentiment de la population face aux difficultés économiques, à la gestion des importants tremblements de terre de février et aux quelque 3,5 millions de réfugiés syriens. Un candidat de l'opposition unie, Kemal K?l?çdaroglu, est légèrement en tête des sondages. (Belga)