LIV Tour - Thomas Pieters 10e après le premier tour de l'Open de Tulsa

Pieters, qui partage la 41e place du classement provisoire du LIV Tour, a rendu une carte de moins 3. Il a réussi trois birdies et un eagle et concédé deux bogeys. Une bonne performance. Il compte toutefois six coups de retard sur le Sud-Africain Branden Grace, auteur d'un magnifique 61. Les Américains Dustin Johnson et Brendan Steele se partagent la deuxième place à deux longueurs. Au classement par équipe, celle de Pieters, RangeGoats GC, partage la troisième place. L'Américain Bubba Watson, son capitaine, a réalisé un premier tour de 66 coups. Son compatriote Harold Varner III a lui réalisé un tour de 67 coups. Le trio totalise 260 coups, soit dix sous le par. L'équipe StingerGC, composée des Sud-Africains Branden Grace, Louis Oosthuizen et Dean Burmester, est en tête avec un score de dix-sept sous le par (253). (Belga)