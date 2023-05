Lotto Super League - Le champion Anderlecht termine la saison par un large succès sur La Gantoise

Le RSCA Women, assuré d'un sixième titre de rang, a conclu la saison sur un score de forfait grâce à Sarah Wijnants (8e), Michelle Colson (36e), Esther Buabadi (68e), Stefania-Iulia Vatafu (86e) et Alexis Thornton (90e). Anderlecht termine les playoffs 1 avec 47 points, quatre de plus qu'Oud-Heverlee Louvain, qui a battu Genk 4-1. Nikée van Dijk, qui a réalisé un triplé, et Shari Van Belle ont marqué pour OHL, Lisa Petry a trouvé le chemin des filets pour les visiteuses. Le Standard, troisième au classement, a dominé le Club YLA 6-0 grâce aux buts de Justine Blave, Noémie Gelders (2), Hanne Merkelbach (2) et Marine Rosala. En playoffs 2, Zulte Waregem, assuré de la première place, ne jouait pas samedi. Malines a battu Charleroi 2-0. La lanterne rouge Alost, qui quittera la première division, s'est imposée 2-1 sur le White Star Woluwé. (Belga)