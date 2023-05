Météo - Un week-end généralement ensoleillé, puis un temps à nouveau plus variable et plus frais

Cette nuit, le temps deviendra sec et généralement peu nuageux, avec des minima de 5 à 12 degrés. Dimanche, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale présente par endroits, le temps sera ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. L'après­-midi, des nuages cumuliformes se formeront sur le centre et l'est du pays mais laisseront encore assez bien de place aux éclaircies. Quelques ondées isolées seront possibles mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 14 ou 15 degrés en bord de mer et 20 ou 21 degrés dans le centre, sous un vent devenant généralement modéré. Lundi, le ciel deviendra très nuageux, bien qu'il puisse encore y avoir quelques rayons de soleil par endroits le matin. Une zone de pluie arrivera par l'ouest et se déplacera vers l'est au cours de l'après­-midi. En soirée, quelques éclaircies feront leur retour; surtout à l'ouest. Les maxima se situeront entre 12 et 13 degrés dans l'ouest, autour de 16 degrés dans le centre et jusqu'à 17 ou 18 degrés dans l'est. Le reste de la semaine sera également marqué par un temps à nouveau plus variable et sensiblement plus frais. (Belga)