NBA - Les Lakers éliminent le champion Golden State et rejoint Denver en finale à l'Ouest

Los Angeles, champion en 2020 et en quête d'un 18e titre (record), affrontera au prochain tour la meilleure équipe de la saison régulière à l'Ouest, les Denver Nuggets de Nikola Jokic, qui ont écarté de leur route les Phoenix Suns sur le même score de quatre victoires à deux. Les Lakers ont toujours battu Denver lors de leurs trois confrontations en finale de conférence en 1985, 2009 et 2020. Le Miami Heat, malgré son statut de 8e tête de série à l'Est s'est hissé pour la troisième fois en quatre ans en finale de sa conférence grâce à sa victoire aux dépens de New York (96-92) clôturant sa série 4 victoires à 2. Le Heat affrontera Boston (N.2) ou Philadelphie (N.3) qui se départageront au septième match dimanche à Boston. En 2020, Miami avec battu les Celtics avant de s'incliner face aux Lakers pour le titre et l'an dernier, c'est Boston qui avait émergé avant de perdre face à Golden State. Les Lakers ont bien sûr pu compter sur l'inoxydable LeBron James (30 pts à 10/14, 9 ast, 9 rebs ) et l'impressionnant Anthony Davis (17 pts, 20 rebs ) mais aussi sur ses arrières D'Angelo Russell (19 pts) et Austin Reaves, révélation de cette fin de campagne, auteur de 23 points. A Miami, malgré 41 points de leur meneur Jalen Brunson, les Knicks n'ont pu résister au collectif floridien emmené par Jimmy Butler (24 pts), Bam Adebayo (23 pts) et Max Strus (14 pts). (Belga)