NFL - L'équipe des Washington Commanders vendue pour un record de 5,5 milliards d'euros

Le précédent record pour la vente d'une équipe sportive remontait au mois d'août de l'année dernière quand une autre équipe de football américain les Denver Broncos avaient été vendus pour la somme record de 4,65 milliards de dollars (4,25 milliards d'euros). La NFL doit encore approuver la vente, ce qui est considéré comme une formalité. Josh Harris acquiert sa troisième équipe sportive américaine. Il possède également des parts dans l'équipe de basket des Philadelphia 76ers en NBA et dans l'équipe de hockey sur glace des New Jersey Devils en NHL. Les Commanders comptent trois victoires au Super Bowl en 1982, 1987 et 1991 à l'époque où la franchise s'appelait encore Redskins. Ils ont manqué les play-offs ces deux dernières années. Leur dernière victoire dans un match de play-offs remonte à 2005. (Belga)