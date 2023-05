PGA Tour - Scottie Scheffler prend la tête du tournoi Byron Nelson après le 2e tour

Scheffler a rentré 8 birdies contre un seul bogey sur le parcours par 71. Le joueur de 26 ans, 2e au classement mondial, vise un 7e titre en carrière et un 3e cette année après l'Open de Phoenix et le Players Championship. Avec son score de 128 coups, 14 sous le par, il devance d'un coup le Canadien Hughes Mackenzie et l'Américain Ryan Palmer qui se partagent la deuxième place. (Belga)