Tour de Hongrie - Yannis Voisard s'impose devant Thibau Nys et Sylvain Moniquet sur la quatrième étape

Au classement général, Hirschi (UAE Team Emirate) conserve ses 10 secondes d'avance sur le Britannique Ben Tulett (INEOS Grenadiers). Yannis Voisard intègre le podium à 13 secondes, tandis que Moniquet fait un rapproché en cinquième position, à 18 secondes. Après deux étapes conclues par un sprint, Hirschi avait triomphé au sommet d'un mur à Pecs à l'occasion de la troisième étape, s'emparant au passage du maillot jaune. Samedi, les favoris disposaient d'une dernière occasion de bouleverser le classement général, en rejoignant les collines de Visegrad pour une arrivée sur un sommet de première catégorie. Trois Belges ont pris l'échappée de six coureurs qui est partie en début d'étape: Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) et Jasper De Buyst (Lotto Dstny). Ils se sont retrouvés à trois, puis à deux avant d'être rejoints par le groupe des favoris à deux kilomètres de l'arrivée, après 204 kilomètres en tête. Yannis Voisard a profité de l'attentisme des leaders pour prendre la poudre d'escampette sous la flamme rouge. Le Suisse a conquis la première victoire professionnelle de sa carrière en solitaire, devant Nys et Moniquet qui ont réglé le sprint dans le groupe des favoris. La 44e édition du Tour de Hongrie se terminera dimanche par la cinquième étape autour de Budapest. Un circuit d'une dizaine de kilomètres sera à parcourir seize fois avant un probable sprint massif. L'Irlandais Eddie Dunbar est le tenant du titre. (Belga)