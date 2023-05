WRC - Rallye du Portugal - 2e étape : Rovanperä creuse l'écart en tête, Neuville recule à la 4e place à la mi-journée

Premier pilote Hyundai, l'Espagnol Dani Sordo demeure deuxième mais se retrouve à 52.4 secondes. Le Finlandais Esapekka Lappi, lui aussi sur Hyundai, est remonté de la 5e à la 3e place, à 57 secondes. Neuville était troisième vendredi soir après les huit spéciales de la première étape à 26 secondes de Rovanperä. Samedi, le Finlandais a frappé fort dans les spéciales 9 et 10. Le Saint-Vithois s'y est classé 4e, concédant successivement 15 et 11.2 secondes pour se retrouver à 52.2 secondes. Il a limité la perte à 5.7 secondes dans le dernier secteur chronométré avant le break de midi, remporté lui aussi par le tenant du titre. Le Français Pierre-Louis Loubet, épaulé par Nicolas Gilsoul, sur Ford Puma Rally1, qui occupait la 5e place a été contraint à l'abandon dans l'ES10, la deuxième du jour. Quatre autres spéciales (les trois premières identiques à celles du matin plus une super spéciale) sont prévues dans l'après-midi. Les quatre dernières spéciales dont la Power stage se courront dimanche. Au classement du championnat, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), contraint à l'abandon vendredi, et le Français Sébastien Ogier (Toyota), absent au Portugal, partagent la première place avec 69 points devant Rovanperä (68). L'Estonien Ott Tänak (Ford) est 4e (65) et Neuville 5e (58). Neuville s'est imposé au Portugal en 2018. L'épreuve a connu sept vainqueurs différents lors de ses sept dernières éditions. (Belga)