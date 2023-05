WTA Rome - Kimberley Zimmermann qualifiée pour le 2e tour du double

Au 2e tour (8es de finale) de cette épreuve dotée de 3.572.618 dollars, Zimmermann et Kichenok seront opposées à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 214) et à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 114). Strycova et Hsieh avaient disputé ensemble leur premier tournoi de l'année au récent WTA 1000 de Madrid et y avaient atteint les quarts de finale. Strycova compte 31 titres WTA en double et Hsieh 30, dont celui de Wimbledon en 2021 avec Elise Mertens. Elise Mertens, éliminée en simple, dispute aussi le double dans la capitale italienne avec l'Australienne Storm Hunter. Classées 4e tête de série, elles ont éliminé au premier tour Kirsten Flipkens et le Polonaise Alicja Rosolska. (Belga)