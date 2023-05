Zambie: 24 morts dans un accident de bus

Le bus, qui effectuait le trajet entre le district de Chongwe (42 km à l'est de la capitale Lusaka) et le district de Siavonga (presque 195 km au sud-est de Lusaka), transportait 35 passagers qui se rendaient à un service religieux. Douze autres personnes, dont le chauffeur, ont été gravement blessées. "Les personnes décédées ont été identifiées comme étant 23 femmes et un homme, tandis que les blessés sont huit hommes et quatre femmes", a précisé dans un communiqué le porte-parole de la police Danny Mwale. Les accidents de la route mortels sont courants en Zambie en raison de routes endommagées et de mauvaises habitudes de conduite. (Belga)