Zelensky en visite dimanche en Allemagne

Ce déplacement interviendra au lendemain de la visite que M. Zelensky effectue samedi à Rome et alors que le gouvernement allemand vient d'annoncer de nouvelles livraisons d'armes à Kiev pour une valeur de 2,7 milliards d'euros, incluant des chars, des blindés, des drones et des systèmes de défense antiaérienne. Le programme de la visite n'a pas encore été officiellement dévoilé mais, selon des fuites dans les médias allemands, le chef de l'Etat ukrainien devrait s'entretenir avec le chancelier Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier. M. Zelensky doit aussi dan la journée se voir décerner le prix Charlemagne, distinction récompensant un engagement particulièrement marquant en faveur de l'entente en Europe. Il n'est toutefois pas encore certain qu'il se rende à Aix-la-Chapelle pour le recevoir en personne. Cette ville se situe près de la frontière belge, à des centaines de kilomètres de Berlin. "Pour la première fois dans sa longue histoire, le Prix Charlemagne reconnait avec cette récompense que la liberté et les principes fondamentaux de l'Europe doivent si nécessaire être défendus par la force", a souligné cette semaine le directeur du comité organisant le prix, Jürgen Linden. A la veille de la venue de M. Zelensky en Allemagne, Berlin a annoncé un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et système de défense antiaérienne. Il s'agit, selon l'hebdomadaire Der Spiegel, du paquet de livraisons d'armes le plus important de Berlin à destination de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Toutefois, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrij Melnyk, a estimé qu'il n'allait pas assez loin. (Belga)