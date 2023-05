Boucles de l'Aulne - Greg Van Avermaet renoue avec la victoire après trois ans, Florian Vermeersch deuxième

Van Avermaet, 37 ans, décroche la 42e victoire de sa carrière, la première depuis le Grand Prix de Montréal en 2019. Le coureur d'AG2R Citroën avait pris la quatrième place du Tour du Finistère samedi. Van Avermaet succède au palmarès au Norvégien Idar Andersen. La course a été marquée par une première attaque du Canadien Philippe Jacob (Ecoflo Chronos) et des Français Alexis Guérin (Bingoal WB) et Axel Narbonne Zuccarelli (Nice Métropole Côte d'Azur), mais le peloton ne leur a pas laissé beaucoup de marge. Le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X) et l'Israélien Edo Goldstein (Ecoflo Chronos) sont ensuite sortis du peloton, accompagnés ensuite par l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis), à nouveau Guérin et le Finlandais Jakko Hanninen (AG2R Citroën). Encore une fois, le peloton a repris les fuyards, à 90 km de l'arrivée. Dversnes a tenté une nouvelle fois sa chance, avec le Français Bastien Tronchon (AG2R Citroën) cette fois. Le duo a entamé les sept tours du circuit local, de 8,5 kilomètres, avec une demi-minute d'avance sur le Français Emmanuel Morin (CIC U Nantes Atlantique) et 1:25 sur le groupe principal. Dversnes est parti seul à deux tours de la fin. Son aventure s'est achevée à 7 bornes du but. Une dizaine de coureurs se sont disputés la victoire sur le faux-plat montant, où Van Avermaet a émergé devant Vermeersch et Barrenetxea. (Belga)