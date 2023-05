Circuit Mare Nostrum - Valentine Dumont 5e du 400m libre à Canet-en-Roussillon

Dumont a nagé la finale en 4:12.77, à plus de trois secondes de son record de Belgique (4:09.41). La Portugaise Francisca Soares Martins s'est imposée en 4:08.77. Dumont a réalisé le 14e temps des séries du 100m libre en 55.93. Son record personnel sur cette distance est de 54.90. Elle a renoncé à disputer la finale B. Samedi, la Namuroise avait pris la deuxième place du 200m libre en 1:58.26, ne passant pas loin de son récent record de Belgique (1:57.91). Florine Gaspard a fini sixième du 50m brasse en 31.23. Elle détient le record de Belgique en 30.53. La victoire est revenue à la Sud-Africaine Lara van Niekerk (30.37). Le Mare Nostrum fera à présent escale à Barcelone (17 et 18 mai) avant de se conclure à Monaco (20 et 21 mai). (Belga)