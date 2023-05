Conflit israélo-palestinien - Retour au calme après cinq jours de guerre entre Israël et Gaza

Une trêve négociée par l'Egypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, est entrée en vigueur samedi soir à 22H00 (21H00, heure de Bruxelles). Deux roquettes ont encore été tirées dans le quart d'heure ayant suivi sans faire de victimes, suivies de nouvelles frappes israéliennes dans le territoire palestinien. Dimanche, le Cogat organe du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a annoncé "la réouverture partielle et progressive" des points de passage d'Erez qui permettent aux Palestiniens de transiter par Israël et de Kerem Shalom, seul point de passage israélien pour les marchandises vers la bande de Gaza. "L'ouverture complète" des points de passage sera possible après de nouvelles évaluations de la situation", ajoute le Cogat dans un communiqué. L'escalade meurtrière de cette semaine a été la plus violente entre Gaza et Israël depuis août 2022. Elle avait commencé mardi par des raids aériens qui ont tué trois commandants militaires du Jihad islamique, mouvement qualifié de "terroriste" tant par les Etats-Unis et l'Union européenne que par Israël. Depuis mardi, les affrontements entre Israël et les groupes armés de Gaza ont coûté la vie à 34 Palestiniens. 190 personnes ont été blessées à Gaza selon le ministère de la Santé palestinien. Côté israélien, une octogénaire a été tuée jeudi à Rehovot, dans le centre d'Israël et 30 personnes ont été blessées. Parmi les Palestiniens tués figurent six commandants militaires du Jihad islamique, des combattants de ce mouvement, et d'autres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), autre groupe armé. (Belga)