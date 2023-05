Coupe du monde de mountainbike - Puck Pieterse remporte la victoire pour ses débuts en catégorie élite à Nove Mesto

Pieterse n'a pas pris le départ en U23, comme elle aurait pu, mais bien dans la catégorie reine. Elle a gagné l'avant de la course après une crevaison de la Britannique Evie Richards en tête, en prenant les commandes avec la championne du monde française Pauline Ferrand-Prévot. Cette dernière a fait montre de son talent dans les portions techniques en descente, creusant l'écart sur Pieterse à l'approche du final. Dans le dernier tour, la Néerlandaise a réussi à dépasser la Française, pour finalement couper la ligne avec cinq secondes d'avance. La championne d'Europe française Loana Lecomte a fini troisième à onze secondes, et Richards quatrième à seize secondes. La championne du monde de cyclocross néerlandaise Fem van Empel a terminé 17e. Emeline Detilleux et Githa Michiels ont respectivement fini 34e et 52e. (Belga)