Coupe du monde sprint kayak - Artuur Peters et Bram Sikkens 9e en finale A du K2 500m à Szeged

Le duo masculin belge n'a jamais quitté la 9e place en finale, comptant déjà plus d'une seconde retard sur le top 5 au passage des 250 premiers mètres. Au final, Peters et Sikkens ont bouclé la distance en 1:34.83, soit à 4.38 des vainqueurs hongrois Bence Nadas et Sandor Totka (1:30.45). L'Australie (1:30.83) et le Portugal (1:30.94) ont complété le podium. Chez les dames, Hermien Peters et Lize Broekx, écartées samedi de la finale A après une 5e place en demies, se sont bien reprises en remportant la finale B. En 1:47.40, les vice-championnes d'Europe en titre y ont devancé l'Espagne et le Mexique pour terminer à une 10e place finale. Initialement inscrits en fin de journée en K1 sur 5.000m dans leur catégorie, Artuur Peters et Lize Broekx ont préféré ne pas y prendre le départ. La prochaine étape de Coupe du monde de kayak sprint aura lieu du 26 au 28 mai à Poznan, en Pologne. (Belga)