Elections en Turquie - L'opposition turque accuse le parti d'Erdogan de retarder le décompte des voix

Le parti islamo-conservateur contesterait ainsi intentionnellement les résultats dans les bastions de l'opposition, a dénoncé dimanche soir à Ankara le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, du parti d'opposition CHP. Cela retarde le processus de dépouillement, ce qui fait que les premiers résultats semblent plus favorables au parti au pouvoir, a-t-il fait remarquer. Selon le responsable politique, citant les derniers chiffres disponibles, l'AKP est sur une trajectoire descendante. D'après Mansur Yavas, le maire d'Ankara, citant les protocoles électoraux, le candidat présidentiel du CHP, Kemal K?l?çdaroglu, est légèrement en tête du scrutin, avec 47,4% des voix. Recep Tayyip Erdogan a, lui, recueilli environ 46,8% des suffrages. Environ 92.000 urnes sur un total de 192.000 ont été dépouillées, a ajouté M. Yavas, ajoutant qu'il s'attendait à ce que l'élection présidentielle se joue dès le premier tour. Si aucun des trois candidats en lice ne recueille plus de 50% des voix, les deux se trouvant en tête se retrouveront au second tour le 28 mai. (Belga)