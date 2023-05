Eurovision 2023 - Eurovision: la ville du duo ukrainien "bombardée par la Russie" pendant la soirée

Le duo électro a interprété son titre "Heart of Steel" ("Coeur d'acier"), une chanson inspirée par la résistance pendant un mois de siège à l'usine Azovstal à Marioupol et qui a fini sixième après avoir été ovationnée par le public. Quelques minutes après leur performance sur scène, Tvorchi a indiqué sur Instagram que Ternopil, leur ville natale, a été attaquée par la Russie. Ternopil "a été bombardée par la Russie alors que nous chantions sur la scène de l'Eurovision à propos de nos cœurs solides, notre indomptabilité et notre volonté", ont-ils écrit. "L'Europe, unie contre le mal pour la paix", ont-ils ajouté. Pendant la soirée, un responsable de l'administration militaire de Ternopil Volodymyr Trouch a annoncé sur son compte Telegram des frappes sur des entrepôts de la ville. "Il y a eu des frappes sur des entrepôts appartenant à des entreprises commerciales et à une organisation religieuse", a-t-il affirmé, faisant état de deux blessés. "Les pompiers travaillent sur place (...) Le feu n'est pas encore complètement éteint", a-t-il ajouté. Le président du conseil régional de Ternopil Mykhailo Golovko a lui aussi fait état d'une frappe sur la zone industrielle de la ville. Fin avril, le groupe Tvorchi avait dû se réfugier aux abris lorsqu'une sirène de raid aérien avait retenti à Kiev. Samedi, c'est la Suède qui a remporté l'Eurovision, succédant à l'Ukraine et son Kalush Orchestra, qui avait triomphé l'année dernière avec "Stefania". À cause de l'invasion russe, la 67e édition du concours, qui aurait dû être organisée en Ukraine, s'est tenue dans la ville des Beatles, dans le nord de l'Angleterre. (Belga)