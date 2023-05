Eurovision 2023 - La planète Eurovision en plein suspense avant le décompte des points

Les 26 artistes ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, de l'Italien Marco Mengoni, qui dans un débardeur étincelant a terminé sa prestation le micro tremblant d'émotion, à La Zarra, québécoise représentant la France, juchée sur une colonne à plusieurs mètres du sol, en passant par le Belge Gustaph, de rose et blanc vêtu et coiffé de son iconique chapeau. La Belgique n'a remporté le concours qu'une fois, en 1986, avec la chanson J'aime la vie, interprétée par Sandra Kim. Il faudra patienter jusque tard dans la soirée, après un interminable suspense, pour savoir qui remportera cette 67e édition de l'Eurovision, en combinant les points décernés par le jury et ceux du public. L'enjeu: succéder au Kalush Orchestra, qui a triomphé l'année dernière avec "Stefania", chanson mêlant hip-hop et musique traditionnelle ukrainienne. (Belga)