GP Vermarc - Stan Van Tricht remporte un sprint à trois

Les coureurs ont parcouru une dizaine de kilomètres pour rejoindre un circuit local de 15,4 kilomètres autour duquel ils ont tourné à dix reprises. La course s'est terminé par un sprint à trois, dans lequel Van Tricht s'est montré le plus rapide. Il a devancé le Néerlandais Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions) et Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck). Quelque huit secondes après le trio de tête, le Néerlandais Pepijn Reinderink (Soudal-Quick Step) a terminé quatrième devant son coéquipier de 20 ans William Junior Lecerf. (Belga)