Grand Prix moto de France: "ce podium, c'est un moment unique", savoure Zarco

"Ce podium, c'est un moment unique, ça se savoure" s'est réjoui le Français Johann Zarco, qui a décroché la troisième place du Grand Prix de France de Moto GP devant ses supporters, dimanche au circuit Bugatti du Mans.

QUESTION: Vous décrochez un podium devant vos supporters, quel sentiment ressentez-vous ?

REPONSE: "Je suis très content. Ca fait du bien, c'est un beau podium. C'était un rendez-vous important car c'était le Grand Prix de France d'une part, et le 1000e Grand Prix d'autre part et j'ai répondu présent et bien présent. Le podium c'est une superbe récompense. Ca fait énormément de bien et c'est un beau soulagement car j'essaie à chaque fois de faire mon maximum et même en faisant le max ce n'est pas tout le temps le podium ! On a fait de beaux progrès durant ce week-end, notamment sur la vitesse, le rythme en course. Je suis de plus en plus proche de ce groupe pour le podium et aujourd'hui (dimanche) j'ai pu bénéficier de quelques erreurs de certains pilotes. Tout s'est bien goupillé, pourtant au début de la course tout ne s'est pas bien mis en ligne alors que le départ avait été bon."

Q: Plus la saison avance, plus vous semblez à l'aise sur votre moto. Qu'en pensez-vous ?

R: "On commence avec mon technicien à travailler sur des détails, ce qui veut dire qu'on a notre base sur la moto et que je peux commencer à prendre encore plus confiance sur ma moto car on fera des ajustements et on ne cherchera pas un équilibre pour la moto et ça peut me permettre de continuer de grandir et de bien préparer les autres Grands prix. On voit qu'il faut être très rapide dès le vendredi pour mieux réussir sa qualification. En qualification, il semble qu'il me manque un peu de vitesse par manque de prise de risque par rapport à d'autres adversaires. Finalement, tout s'est bien passé. Entre le sprint (6e, ndlr) et le podium ça fait 20 points de pris sur le week-end et c'est très bien car j'étais déçu de perdre les 11 points à Jerez (il avait chuté à quelques tours de l'arrivée alors qu'il était 11e, ndlr)."

Q: L'ambiance a encore été superbe ce week-end. As-tu été impressionné et as-tu savouré ce podium avec autant de foule ?

R: "Oui, c'est beau. Ce podium, c'est un moment unique, ça se savoure. Ce n'est pas tous les jours et tout le temps dans la vie. J'ai eu la chance de la vivre déjà quelques fois au Grand Prix de France, encore aujourd'hui, et j'ai l'expérience et la maturité pour m'en rendre compte, donc j'en profite. Ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'on a tout le public avec nous, qu'il n'y a pas de rivalité entre Fabio et moi ou entre nos supporters. On est d'une génération différente mais il y en a pour tout le monde."

