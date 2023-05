IndyCar - L'Espagnol Alex Palou gagne le GP d'Indianapolis et devient leader du championnat

Palou, parti 3e sur la grille de cette course disputée sur la piste située à l'intérieur du célèbre circuit américain, a dominé la course grâce à une meilleure stratégie de pneus et s'est imposé avec plus de 16 secondes d'avance sur le Mexicain Pato O'Ward et 18 sur l'Américain Alexander Rossi. L'Espagnol, âgé de 26 ans, a déjà été couronné champion de la catégorie en 2021. C'est sa 5e victoire en IndyCar et la première cette saison. Parti en pole position, le Danois Christian Lundgaard a terminé 4e et le leader du championnat avant cette course, le Suédois Marcus Ericsson, 8e. Le Français Romain Grosjean, qui avait raté ses qualifications avec seulement le 18e temps, est remonté à la 11e place à l'arrivée. Palou compte 174 points au classement du championnat et devance désormais O'Ward (168), Ericsson (155) et Grosjean (134). La prochaine course verra les pilotes revenir sur le circuit d'Indianapolis mais sur l'ovale cette fois pour les célèbres 500 Miles le 28 mai. (Belga)