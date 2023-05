Invasion de l'Ukraine - Un hélicoptère Sea King donné par Londres à l'Ukraine a transité par Anvers

Ce Sea King, peint en gris et porteur d'une large cocarde ukrainienne (bleue et jaune), a été aperçu à Deurne samedi entre 11h00 et 12h00. Il a, après ravitaillement, repris sa route vers l'est et a été ensuite aperçu en vol. Sa destination pourrait être l'Ukraine, confrontée depuis le 24 février 2022 à une invasion russe. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, avait annoncé en novembre dernier le don de trois Sea King ayant appartenu à la Royal Navy mais revendus à la société HeliOps à l'Ukraine. Il s'agissait d'aider la marine ukrainienne à reconstituer une capacité de SAR ("Search and Rescue", recherche et de sauvetage) en mer. Ces Westland WS-61 - la version britannique du Sea King au départ construits par le groupe américain Sikorsky - étaient les premiers hélicoptères de construction occidentale donnés à Kiev depuis le début de la guerre. Le premier d'entre eux était entré en action en janvier dernier, après avoir lui aussi survolé la Belgique, opérant depuis un lieu non révélé mais situé près de la mer Noire. L'appareil qui a transité samedi par la Belgique pourrait être un quatrième Sea King donné à l'Ukraine, selon le groupe de magazines aéronautiques Key Publishing. (Belga)