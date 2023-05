ITF Trnava - Minnen, battue par Wickmayer : "Cette finale était sans doute le match de trop"

"Ce fut une finale difficile", a-t-elle confié à Belga. "En raison de la pluie, nous avons dû jouer en indoor et la terre battue était du coup nettement plus rapide. Et je pense que cette finale était sans doute le match de trop pour moi, tant sur le plan mental que physique. J'ai mieux joué dans le deuxième set, j'ai pu hausser mon niveau, mais Yanina a clairement mérité de gagner. Elle était la meilleure joueuse. Il n'empêche, j'ai à nouveau disputé un très bon tournoi. Les matches ont été très disputés, mais j'ai pu les enchaîner avec succès, ce qui me réjouit. Je vais tâcher de continuer à construire là-dessus." Il s'agissait de la cinquième finale de la saison déjà, et de la quatrième sur le circuit ITF, pour Greet Minnen, qui était retombée dans les tréfonds du classement WTA à la suite d'une blessure au dos. "Je pense surtout que ma progression est due au mental, un élément dans lequel j'ai beaucoup investi depuis que j'ai commencé à travailler avec Philippe Dehaes", a-t-elle poursuivi. "J'espère désormais me qualifier pour le tableau final de Roland Garros et ensuite, on verra. Je sais que ce ne sera pas simple, car il y a beaucoup de bonnes joueuses dans un Grand Chelem. Là, je vais prendre quelques jours de repos, puis me préparer le mieux possible." (Belga)