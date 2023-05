Jupiler Pro League - L'Antwerp revient et arrache la victoire dans les arrêts de jeu contre le Club de Bruges

Les Anversois ont été pris à la gorge dès l'entame, lorsque Lang a décoché un centre à destination du deuxième poteau vers Mata totalement seul, qui n'a eu qu'à conclure en un temps (0-1, 2e). La timide réplique anversoise, une tête sur corner d'Alderweireld (20e), a été suivie d'un nouveau but inscrit de la tête par Vanaken, sur un coup de coin botté par Lang (0-2, 23e). À la peine, l'Antwerp a repris une bouffée d'air à la suite d'une phase arrêtée mal dégagée par Odoi. Le ballon est revenu chez Janssen qui a éliminé son adversaire avant de prendre Butez a contrepied sur une frappe déviée (1-2, 36e). En deuxième période, l'Antwerp a mis la main sur le match. Janssen a manqué l'égalisation en ratant sa tête alors que Balikwisha l'avait trouvé d'un centre derrière la défense (53e). Kerk a remis l'Antwerp à hauteur de Bruges en fin de rencontre, d'un tir croisé, après avoir été lancé en profondeur par Stengs (2-2, 82e). Sur la dernière phase du match, Vermeeren a hérité d'un ballon boxé par Mignolet et a propulsé le ballon au fond des filets (3-2, 90e+7), pour parachever l'œuvre anversoise. L'Antwerp (45 points) trône en tête et compte désormais quatre unités d'avance sur Genk et l'Union Saint-Gilloise, qui joueront à 18h30. Bruges (30 points) est d'ores et déjà certain de terminer quatrième des Champions' playoffs, à trois journées du terme. (Belga)