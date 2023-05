Jupiler Pro League - Serge Kimoni, ancien joueur de Seraing et du Club de Bruges, est décédé

Selon la DH, il aurait été victime d'un accident samedi après-midi. D'origine congolaise, il avait effectué ses débuts au plus haut niveau à Seraing en 1982. Il a évolué sous le maillot des Métallos durant trois périodes jusqu'en 1996 et un total de 127 rencontres. En 1987, Kimoni a rejoint le Club de Bruges, année où il est appelé chez les Diables Rouges par Guy Thys à une reprise contre le Luxembourg mais ne jouera pas. Il a porté à sept reprises le maillot des U21. Il remporte le titre de champion à Bruges et atteint les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. En 1990, Kimoni, devenu remplaçant à Bruges, retourne au Pairay. Par la suite, il a également joué à Hemptinnre-Eghezée, en France à Sedan, Tilleur, Courtrai et Sprimont. Il a terminé sa carrière à Pétange au Grand-Duché en 2005. (Belga)