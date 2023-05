Le gouvernement Biden évoque une baisse de 50% des traversées illégales à la frontière Sud

Le nombre de migrants interceptés à la frontière Sud par les autorités américaines a baissé de 50% après la levée d'une mesure adoptée pendant la pandémie pour verrouiller le pays, a déclaré dimanche le ministre de la Sécurité intérieure.

"Au cours des deux derniers jours, les garde-frontières américains ont constaté une chute de 50% des arrivées par rapport au début de la semaine", a dit Alejandro Mayorkas sur la chaîne CNN.

Selon lui, environ 6.300 migrants ont franchi clandestinement la frontière avec le Mexique vendredi et 4.200 samedi, bien moins que la dizaine de milliers enregistrés quotidiennement plus tôt dans la semaine.

"Il est encore tôt, nous n'en sommes qu'au troisième jour" depuis la levée du "Titre 42", a-t-il toutefois ajouté, se gardant de tout triomphalisme.

Ce dispositif, qui a pris fin à 23H59 jeudi heure de Washington, permettait de refouler immédiatement les migrants dépourvus de visa, y compris les demandeurs d'asile, au nom de l'urgence sanitaire.

Pour éviter un afflux de migrants, le gouvernement du président démocrate Joe Biden a déployé des milliers de policiers et militaires sur les près de 3.200 km qui séparent les Etats-Unis et le Mexique, et a adopté de nouvelles restrictions au droit d'asile.

Avant de se présenter à la frontière, les demandeurs d'asile, sauf les mineurs isolés, doivent désormais avoir obtenu un rendez-vous sur une application téléphonique centralisant les demandes, "CBP One", ou s'être vu refuser l'asile dans un des pays traversés.

Sinon, leur demande est présumée illégitime et ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée, leur interdisant pendant cinq ans l'entrée sur le sol américain.

"Nous appliquons notre plan exactement comme prévu", a déclaré Alejandro Mayorkas sur la chaîne ABC. Nous avons déjà expulsés des milliers de migrants: s'ils tentent de revenir, ils se heurteront à l'interdiction de cinq ans et à de possibles poursuites pénales".