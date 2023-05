Les Belges à l'étranger - Le PSV tient à sa deuxième place, l'AZ a cartonné face à Emmen

Paul Gladon a ouvert la marque pour le Fortuna (4e, 0-1) mais Luuk de Jong (25e, 1-1) et Xavi Simons (83e, 2-1) ont permis aux visités d'arracher leur 22e succès de la saison. Titulaire avec le club d'Eindhoven, Johan Bakayoko, qui avait été vite averti (10e), a été remplacé à la mi-temps. Au même moment, Thorgan Hazard faisait son apparition sur la pelouse (46e) tandis que Fedde Leysen est resté spectateur. L'AZ Alkmaar a cartonné 5-1 face au FC Emmen. A la mi-temps, les Kaaskoppen avaient déjà empilé leurs cinq buts par Sven Mijnans (13e), Myron van Brederode (16e), Tijjani Reijnders (23e), Sam Beukema (28e) et Jordy Clasie (45e+2). Richairo Zivkovic a quelque peu atténué la déroute des visiteurs (50e, 5-1). Chez les visités, Zinho Vanheusden était réserviste. Titulaire avec Emmen, Mohamed Bouchouari a été remplacé à la pause (46e) alors que Michael Heylen n'a pas quitté le banc. Si Sittard (35 points, 12e) n'avait rien à perdre, le FC Emmen (28 points) est toujours 16e et barragiste dans le dos de l'Excelsior (29 points,15e). (Belga)