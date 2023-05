Les sociaux-démocrates arrivent en tête aux élections régionales à Brême

Le SPD d'Andreas Bovenschulte aurait récolté quelque 30% des voix, en progrès par rapport aux élections précédentes de 2019 lorsque la formation avait convaincu 24,9% des électeurs. Les chrétiens-démocrates (CDU) de Frank Imhoff s'en tireraient avec 24,5 à 25,5% des voix. En 2019, le parti avait réussi, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, à devenir la première force politique de l'Etat, avec 26,7% des suffrages. Les sociaux-démorcates avaient cependant conservé le pouvoir, constituant une coalition avec les Verts (Groenen) et la gauche (Die Linke). Les écologistes, justement, seraient en perte de vitesse, et pointeraient à 12% contre 17,4% il y a quatre ans. Leur partenaire de coalition, Die Linke, se maintiendrait aux alentours des 11%. L'Etat de Brême compte 676.000 habitants, le plus petit d'Allemagne. Le taux de chômage y est le plus élevé parmi les 16 Etats. La ville-Etat s'est longtemps appuyée sur sa tradition de port commerçant, mais les chantiers navals ont disparu ces dernières années. (Belga)