Moto2 - Barry Baltus, 7e au GP de France au Mans, signe son meilleur résultat en carrière

À la suite d'un accident qui a impliqué trois pilotes les Espagnols Aron Canet, Albert Arenas et Manuel Gonzalez, dès le 3e tour, le drapeau rouge a arrêté l'épreuve. Comme le veut le règlement en cas d'interruption dans les trois premiers tours, la course est relancée après une nouvelle procédure de départ (en gardant la grille de départ originale) et pour une distance de deux tiers (14 tours). Parti depuis la 10e position, Barry Baltus (Kalex Fieten Olie Racing GP) a tout de suite gagné un rang. Sur un bon rythme, il est même remonté jusqu'en 7e place après quelques tours. Une position gardée jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est la troisième fois en cinq courses qu'il termine dans les points cette saison après sa 12e place au Portugal et sa 13e en Espagne. Avant cette course, sa 9e place au Portugal en 2022 était son résultat de référence. La victoire dans cette 5e des 20 manches du championnat est revenue dimanche à l'Italien Tony Arbolino (Marc VDS) devant le Tchèque Filip Salac et l'Espagnol Alonso Lopez. Arbolino s'isole en tête au classement du championnat avec 99 points profitant de l'abandon sur chute de l'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) qui était à égalité avant la course et se retrouve à 25 points (74). Baltus est 16e avec 16 unités. La Moto2 va désormais s'offrir une petite pause avec une sixième course qui aura lieu le 11 juin au Mugello, en Italie. (Belga)