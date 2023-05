Tour d'Italie - Satisfait de sa prestation, Roglic a hâte d'attaquer les prochaines semaines

Lors de la première étape, Primoz Roglic avait accumulé 43 secondes de retard sur Evenepoel, alors que le contre-la-montre ne faisait que 19 kilomètres. Il s'est donc réjoui d'avoir réduit considérablement les dégâts lors du deuxième exercice chronométré. "Je suis content", a expliqué le Slovène. "Cela signifie qu'on se rapproche. Cela s'était déjà vu hier", lorsque Roglic a repris 14 secondes à Evenepoel dans la huitième étape. "Les semaines à venir seront intéressantes. J'ai hâte d'y être." Le champion olympique est désormais troisième au classement général, à 47 secondes du maillot rose. "J'aurais signé pour cette position" avant la course", a avoué Roglic. "C'est aussi une bonne chose d'être resté sain et sauf." Mais tout reste à jouer. "En 2019, j'avais plus de cinq minutes d'avance sur Carapaz. À la fin, j'avais plus de cinq minutes de retard. Il peut donc encore se passer beaucoup de choses", a-t-il conclu. (Belga)