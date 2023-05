WRC - Rallye du Portugal - Victoire de Kalle Rovanperä , Thierry Neuville termine 5e

Il s'est imposé au classement final devant les Hyundai i20 N Rally1 de l'Espagnol Dani Sordo, 2e à 54.7 secondes, et du Finlandais Esapekka Lappi, 3e à 1:20.3. Encore troisième samedi soir, Thierry Neuville a connu des problèmes techniques avec sa Hyundai dans la première spéciale dimanche et a terminé finalement au 5e rang à 8:22.5, derrière la Ford Puma Rally1 de l'Estonien Ott Tänak, quatrième à 2:04.1. La Power stage finale a permis à Rovanperä d'ajouter cinq points à son total. Tänak a pris la 2e place de la PS, Lappi la 3e, Katsuta (Toyota) la 4e et Sordo la 5e. Au classment du championnat du monde, après l'abandon du Britannique Elfyn Evans (Toyota), vendredi, et l'absence du Français Sébastien Ogier (Toyota), Rovanperä s'empare de la première place. Il comptabilise 98 points pour 81 à Tänak, 69 à Evans et Ogier. Neuville conserve sa 5e place avec 68 points. (Belga)