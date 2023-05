Aide à la jeunesse: les demandes des syndicats renvoyées au prochain conclave budgétaire

"On pensait recevoir des engagements de la part du gouvernement, mais on reste juste avec quelques promesses", soupire Pierre Boulanger, secrétaire permanent de la CSC. Confronté à un manque de personnel, le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse réclame depuis des mois davantage de moyens pour pouvoir mener leurs missions à bien. Les syndicats demandent notamment des budgets complémentaires pour pouvoir engager 47 agents supplémentaires, mais cette demande sera analysée lors du conclave budgétaire prévu à l'automne prochain seulement, a-t-on confirmé lundi de part et d'autre. Une série de mesures techniques non coûtantes seront, elles, examinées en juin prochain déjà. En mars dernier, les personnels des secteurs de l'aide et de la protection de la jeunesse de Bruxelles et de Wallonie avaient mené plusieurs actions pour dénoncer le manque d'effectifs, la surcharge de travail qui pèse sur les équipes, l'insuffisance de places d'hébergement pour jeunes en difficultés, ainsi que l'inadéquation de certains locaux. Après leur rencontre ce lundi avec le gouvernement, les syndicats vont à présent retourner vers leurs bases pour consultation. "Je ne parierais pas ma chemise sur un retour au calme...", a commenté Pierre Boulanger, interrogé sur d'éventuelles nouvelles actions. Contactée par Belga, la ministre de l'Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny (MR) a tenu à rappeler de son côté "l'importance de soutenir le secteur de l'aide à la jeunesse et de prendre en considération les demandes des SAJ et SPJ, qui sont des acteurs de première ligne importants", a-t-elle indiqué. (Belga)